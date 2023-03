Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Firmeneinbruch in der Hundeicker Straße

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, in der Zeit von 0 Uhr bis 01.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände und lösten hierbei einen Einbruchsalarm aus. Der oder die Täter zerbrachen noch eine Glasscheibe eines Fensters und flüchteten im Anschluss vom Firmengelände in unbekannter Richtung, jedoch ohne Beute gemacht zu haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell