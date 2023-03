POL-EN: Herdecke- Einbruch am Hagekotten

Gevelsberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (08.03) brachen Unbekannte in der Wittener Straße und in der Breitenfelder Straße Firmentransporter auf. Während in der Wittener Straße keine Beute erlangt wurde, fanden sie in der Breitenfelder Straße Werkzeuge als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

