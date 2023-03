Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher schlagen Scheibe ein

Ennepetal (ots)

Unbekannte brachen am Montag (06.03) in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:45 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kuhhausen ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Balkontür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Schränke, ob sie dabei Beute fanden, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

