POL-EN: Gevelsberg- Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Schwelm (ots) - Ein 35-jähriger Gevelsberger missachtete am Sonntagabend an der Potthoffstraße die Vorfahrtsregelung rechts vor links und kollidierte an der Kreuzung zur Augustastraße mit der von rechts kommenden 21-jährigen Pkw Fahrerin. Die 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

