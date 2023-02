Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer regungslos im Fahrzeug entdeckt

Grabow (ots)

In einem haltenden Auto ist am Samstagmittag in Kremmin bei Grabow ein regungsloser Autofahrer entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich in einer privaten Grundstückseinfahrt. Dort hatten Angehörige den nicht ansprechbaren, jedoch augenscheinlich unverletzten Autofahrer gefunden und anschließend die Rettungskräfte alarmiert. Der 32-jährige Autofahrer wurde anschließend umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Was seinen Zustand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Am Fahrzeug des 32-Jährigen wurden erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite festgestellt, die auf eine Kollision hindeuten. Allerdings konnte diesbezüglich bislang noch kein zutreffender Unfallort ermittelt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige mit dem PKW VW in der Mittagszeit zwischen Crivitz und Kremmin unterwegs. Zwischen Crivitz und Schwerin war der PKW anderen Verkehrsteilnehmern bereits durch seine unsichere und gefährliche Fahrweise aufgefallen. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

