Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Körperlicher Angriff auf Taxifahrerin

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 02.12.2022, gegen 22:10 Uhr, kam es in der Hüttenbergstraße in Neunkirchen zu einem Betrug sowie einer Körperverletzung zum Nachteil einer Taxifahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen sich zwei noch unbekannte Täter von einer Gaststätte in St. Ingbert nach Neunkirchen fahren. Am Zielort äußerte einer der Täter gegenüber der Taxifahrerin, dass er das Geld für die Fahrt durch das Fahrerfenster reichen würde. Nach dem Aussteigen begab sich der Täter dann zum geöffneten Fenster und schlug der Taxifahrerin unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer, ohne den entstandenen Fahrpreis zu entrichten, zu Fuß in Richtung der Vogelstraße. Die 56-jährige Geschädigte wurde durch die Tathandlung leicht verletzt.

Personenbeschreibung der Täter: beide ca. 18-20 Jahre alt, beide ca. 170 cm groß und schlank, beide dunkel gekleidet, osteuropäischer Phänotyp

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Tel.: 06821/2030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell