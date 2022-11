Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Spiesen-Elversberg (ots)

Am 26.11.2022, um 10:20 Uhr, kam es in der Karlstraße 1 in 66583 Spiesen-Elversberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue Pkw der Geschädigten war zu diesem Zeitpunkt, in Längsaufstellung geparkt, in der Karlstraße 1 zu 66583 Spiesen-Elversberg abgestellt. Ein dahinter befindliches Fahrzeug touchierte beim Ausparken mit seinem linken Frontstoßfänger den rechten Heckstoßfänger des Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion in Neunkirchen oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell