Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Raser aufgepasst!

A4 AS Ronneburg (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.22 wurde durch die Autobahnpolizeiinspektion eine Geschwindigkeitmessung im Bereich der Anschlussstelle Ronneburg der A4 Richtung Frankfurt a.M. durchgeführt. Aufgrund der Baustelle in diesem Bereich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h limitiert. Während einer Messdauer von 5 Stunden durchfuhren insgesamt 4.550 Fahrzeuge die Messstelle. Nach der erfolgten Auswertung beläuft sich die Gesamtzahl an Bußgeldern auf 211, davon 13 Überschreitungen, die ein Fahrverbot bedingen. Die Höchstwerte bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden bei zwei PKW mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 139 km/h festgestellt.

