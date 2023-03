POL-EN: Wetter- Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 09.03.23

Herdecke (ots) - Am Samstag, 11.03.2023, in der Zeit von 15:50 Uhr bis 21:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Weg zum Poethen, indem sie die Terassentür aufhebelten. Es wurde unter anderem Schmuck erbeutet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 Fax: ...

mehr