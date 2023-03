Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Firma

Hattingen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag (13.03) unrechtmäßig Zugang zum rückwärtigen Bereich eines Werkstattgeländes an der Straße An der Becke. Hierzu wurde ein Eisentor aus seiner Verankerung gehoben und in verschlossenem Zustand aufgeschoben. Danach verschaffte man sich gewaltsam über die Metalltür am Seiteneingang Zutritt zum Objekt. Ob das Objekt betreten wurde, kann nicht angegeben werden, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell