Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer die Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe des Anwesens Nr. 63 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Dieser PKW wurde wiederum auf das vor ihm parkende Fahrzeug geschoben. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen roten Toyota gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste nicht unerheblich im Bereich der rechten Front beschädigt sein. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer: 02644-9430.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell