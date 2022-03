POL-PDNR: Brand- (Presse-Erstmeldung)

B42 Erpel (ots) - Am 28.03.22 gegen 06:30 Uhr befuhr ein LKW die B42 von Linz kommend in Fahrtrichtung Unkel. In Höhe der Einmündung zur Frongasse kam ein PKW-Fahrer, welcher in entgegengesetzter Richtung die B42 befuhr, von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er seitlich mit dem LKW zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, ...

