POL-EN: Sprockhövel- Auffahrunfall an der Querspange

Hattingen (ots) - Der 66-jährige Besitzer stellte seinen weißen Toyota Auris am 11.03. auf dem Anwohner Parkplatz am Wohnhaus Lehmkuhle 5 in Hattingen ab. Am Montag (13.03) bemerkte er den Diebstahl des Fahrzeuges. Der gestohlene Toyota wies zum Zeitpunkt der Entwendung eine Laufleistung von ca. 35.000 - 40.000 km auf. Es handelt sich um ein Hybridfahrzeug. Sowohl an der vorderen, als auch an der hinteren Stoßstange ...

