Zeugen nach Schussabgabe aus Soft-Air Pistole gesucht

Am frühen Dienstagnachmittag (07.03.2023) kam es an der Untertrave in Lübeck aus einem Auto heraus zu einer mehrfachen Schussabgabe mittels einer Soft-Air Pistole. Gerichtet waren die Schüsse auf einen Arbeiter, der am Uferhang im Bereich der Holstentorbrücke tätig war. Der mit zwei Personen besetzte VW Golf fuhr davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Etwa gegen 14:00 Uhr war ein 33-jähriger Mitarbeiter der Lübeck Port Authority im Bereich der Holstentorbrücke mit Arbeiten am Uferhang gegenüber des Eis-Pavillons beschäftigt. Zeitgleich machte ein Kameramann davon Werbeaufnahmen für die Firma. In der Straße An der Untertrave befand sich zu diesem Zeitpunkt ein dunkelgrauer VW Golf V, in dem zwei Männer, augenscheinlich um die 25 Jahre alt saßen. Beide hätten südländisches Aussehen gehabt und einen Kinnbart getragen.

Der Beifahrer soll aus dem Fenster heraus mit einer Soft-Air Pistole auf den 33-jährigen Arbeiter geschossen haben. Dabei seien mehrere Schüsse in kurzer Abfolge, ähnlich eines Dauerfeuers, abgegeben worden sein. Die Kugeln seien unmittelbar neben dem Arbeiter auf dem Boden aufgekommen. Verletzt wurde niemand. Anschließend entfernte sich der Golf, ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Wer Auskünfte zum Tathergang, dem flüchtigen Golf oder zu den Insassen geben kann, wird gebeten, sich an das 1. Polizeirevier zu melden. Telefonisch unter 0451 - 1316145 oder per Mail an ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de.

