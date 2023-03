Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Polizei berät über Einbruchschutz auf der LN-Immomeile

Lübeck (ots)

Am 11. und 12. März 2023 werden die Beamtinnen und Beamten der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck erneut im Rahmen der LN-Immomeile zum Thema Einbruchschutz informieren. Der Eintritt ist kostenfrei.

Interessierte haben während der zweitägigen Veranstaltung in der Kulturwerft Gollan die Möglichkeit, den Informationsstand der Polizei (Messestand C18) aufzusuchen, um sich an Exponaten und auch im persönlichen Gespräch über bauliche Schutzvorrichtungen an Fenstern und Türen beraten zu lassen.

Vorführungen und Selbstversuche zu dem Aspekt "Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster" verdeutlichen die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ergänzend hält die Polizei an beiden Tagen, jeweils um 12:45 Uhr, Vorträge zum Einbruchschutz.

Eine Einbruchschutzberatung kann nach vorheriger Terminvereinbarung, unter der Rufnummer 0451-131 1420 oder per E-Mail an Einbruchschutz-Luebeck@polizei.landsh.de, zudem auch individuell an Ihrer Wohnanschrift erfolgen. Grundsätzlich rät die Polizei:

-Verschließen Sie bei Verlassen des Hauses immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren

-Schließen Sie die Haustür unbedingt ab

-Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder Nachbargrundstücken

-Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei

-Installieren Sie eine mechanische Sicherung an allen Fenstern und Türen

Die Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren stehen ebenfalls am Informationsstand für Beratungen und Gespräche zu aktuellen Betrugsmaschen wie sogenannte Schockanrufe oder WhatsApp-Tricks zur Verfügung.

