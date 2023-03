Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Verkehrsunfall mit alkoholisierter Fußgängerin

Lübeck (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Moislinger Allee, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem PKW gekommen ist. Die 25 Jahre alte Fußgängerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach jetzigem Sachstand ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18:50 Uhr unweit des Lindenplatzes. Eine 25-jährige Lübeckerin lief nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Freund achtlos zwischen den parkenden Fahrzeugen vom Gehweg auf die Moislinger Allee. Die 24 Jahre alte Fahrerin eines VW Up, die die Moislinger Allee stadteinwärts befuhr, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Durch den Aufprall wurde die Lübeckerin verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die junge Frau alkoholisiert war. Ein Test bestätigte den Verdacht und wies einen Wert von 1,64 Promille aus.

Die Moislinger Allee war für etwa zehn Minuten einseitig gesperrt.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an und werden durch das 2. Polizeirevier geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell