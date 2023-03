Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.

89-Jähriger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Montagmorgen (06.03.) ereignete sich in Neustadt i.H. ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 89 Jahre alter Fußgänger von einem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 89-jährige Fußgänger, gegen 09:15 Uhr, mit seinem Rollator die Straße Am Binnenwasser zu überqueren, um weiter in Richtung Innenstadt zu gehen. Zeitgleich befuhr ein 77 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem VW-Bus die Straße Am Binnenwasser und wollte nach links in die Straße Vor dem Kremper Tor einbiegen. Hierbei wurde der Fußgänger von dem Fahrzeug erfasst und regelrecht überrollt.

Der 89 Jahre alte Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer erlitt einen Schock.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Rekonstruktion des Unfallherganges. Zum Zweck der objektiven Beweisführung wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe bei dem 77-Jährigen angeordnet.

Für die Dauer der Maßnahmen musste der Unfallort für zirka 30 Minuten voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht.

Der Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich.

Die Unfallermittlungen führt die Polizei in Neustadt.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell