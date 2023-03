Lübeck (ots) - In Sereetz entdeckte ein Spaziergänger am heutigen Morgen (02.03.2023) einen vermeintlichen Giftköder. Dieser war hinter einem Garagentrakt in der Straße Walkmöhle deponiert. Zu einem schädigenden Ereignis war es nicht gekommen. Der Köder wurde vernichtet, die Polizei mahnt zur Vorsicht bei Gassirunden. Etwa gegen 08:30 Uhr ging ein Anwohner mit ...

mehr