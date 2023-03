Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heringsdorf

23 Diebstähle auf Campingplatz - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Im Zeitraum vom 14. Februar (Dienstag) bis zum 26. Februar (Sonntag) kam es auf einem Campingplatzgelände in Süssau zu diversen Aufbrüchen von Geräteschuppen auf den einzelnen Campinggrundstücken. Auch Vorzelte wurden geöffnet. Aufgrund der Art und Menge der geklauten Gegenstände erhofft die Polizei sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, dem 26. Februar, bemerkte eine Stellplatzinhaberin auf dem Campingplatz Seestern in Süssau den Einbruch in den Geräteschuppen auf ihrem gepachteten Grundstück. Derzeit wird noch überprüft, was genau alles gestohlen wurde. Neben diesem Diebstahl wurden über den Zeitraum insgesamt 22 weitere Taten bei der Polizei angezeigt. Fast immer sind die Geräteschuppen angegangen worden. In zwei Fällen stiegen die Diebe auch in Vorzelte ein und klauten Fahrräder.

Zu den entwendeten Gegenständen zählen vor allem Großgeräte wie vier Akkurasenmäher, die beiden Fahrräder, 2 Gasflaschen und ein Elektro-Scooter. Aber auch diverse Werkzeuge der Marken Makita, Stihl und Bosch haben unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Darunter sind Flex, Sägen, Heckenscheren, Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Teilweise mit den dazugehörigen Akkus und Ladegeräten.

Der Schaden geht in die Tausende von Euros. Die Polizei in Heilgenhafen bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat zwischen dem 14. und 26. Februar 2023 verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Sind die geklauten Sachen schon irgendwo zum Kauf angeboten worden oder können Hinweise zum Verbleib gegeben werden? Wer Hinweise hat, wird gebeten, diese zu richten an die Polizeistation Heiligenhafen unter der Rufnummer 04362-50370 oder per mail an heiligenhafen.pr@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell