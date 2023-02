Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Minister Pegel und Ministerin Oldenburg übergeben Förderbescheid für Schule

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel und Bildungsministerin Simone Oldenburg überreichen am Montag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 300.000 Euro an den Stralendorfer Bürgermeister Helmut Richter für den Erweiterungsneubau der Regionalen Schule der Gemeinde.

Termin: Montag, 27. Februar 2023, 15.30 Uhr

Ort: Schullzentrum Stralendorf, Schulstraße 4, 19073 Stralendorf

Aufgrund der steigende Schülerzahlen und der Zusammenlegung des Gymnasiums Pampow zum gymnasialen Schulzentrum Stralendorf werden mehr Unterrichtsräume benötigt. Für die Orientierungsstufe (Klassenstufe 5 und 6) des Amtsbereiches Stralendorf wird ein Erweiterungsbau auf dem Schulgelände errichtet.

Die Regionale Schule in Stralendorf ist zuständige Schule für die Schüler im Schuleinzugsbereich des Amtes Stralendorf mit seinen neun Gemeinden sowie den Gemeinden Lüblow, Wöbbelin, Rastow, Uelitz, Lübesse, Sülstorf, OT Besendorf und dem Ortsteil Hoort.

