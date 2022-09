Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte bedrohen 18-Jährigen mit Messer - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (04. September) sollen Unbekannte einen jungen Mann am Essener Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizisten sicherten Fotoaufnahmen.

Gegen 20:30 Uhr suchte ein 18-Jähriger die Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen auf und gab an, dass er kurz zuvor an einem Bussteig bedroht worden sein soll. Zunächst sollen zwei Unbekannte ihn angesprochen haben. Plötzlich soll einer der Männer den Geschädigten mit vorgehaltenem Messer aufgefordert haben, ihm Kleingeld auszuhändigen. Dabei soll der Essener mit den Worten "Ich steche dich ab" bedroht worden sein. Anschließend seien die beiden Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Dem Deutschen gelang es mit Hilfe seines Smartphones Lichtbilder des Tatverdächtigen anzufertigen.

Anschließend begab sich der Deutsche zur Bundespolizeiwache und bat um Hilfe. Die Einsatzkräfte fahndeten sofort im Nahbereich, jedoch ohne Erfolg. Die Beamten führten eine Videoauswertung durch und sicherten die Lichtbilder des unbekannten Tatverdächtigen. Eine Mitfahndung der Polizei Essen verlief auch negativ.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

