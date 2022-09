Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit 3,6 Promille gekratzt und gebissen: Bundespolizei nimmt Frau in Gewahrsam

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Gestern Abend (04. September) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Leverkusen-Mitte eine stark alkoholisierte und aggressive 30-Jährige in Schutzgewahrsam. Mit einem Atemalkoholwert von ca. 3,6 Promille soll sie zuvor Bahnreisende gebissen, geschlagen und gekratzt haben.

Sonntagabend gegen 18:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Leverkusen-Mitte eine 30-jährige Frau. Gegenüber Bahnreisenden soll sie in einem Regionalexpress handgreiflich geworden sein, diese unter anderem gebissen und gekratzt haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 3,6 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen die Deutsche mit erheblichen Ausfallerscheinungen mit zur Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof. Aufgrund möglicher weiterer Fremd- und Eigengefährdung nahmen sie die Frau nach Untersuchung durch einen Arzt zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam. Wegen des Verdachts der Körperverletzung fertigten die Beamtinnen und Beamten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell