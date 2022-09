Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei hält 27-Jährigen mit langem Messer im Hbf Gelsenkirchen an

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend (03. September) fiel Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein Mann auf. An seinem Hosenbund war ein Messer befestigt.

Gegen 19:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Dort trafen sie auf einen 27-Jährigen. Den Beamten fiel auf, dass der Gelsenkirchener an seinem Gürtel ein Messer trug. Die Einsatzkräfte hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Auch das Messer überprüften sie. Dabei stellte sich heraus, dass dieses eine Klingenlänge von über 12 cm aufwies. Warum er die Waffe mit sich führte, konnte der junge Mann den Beamten nicht erklären. Diese stellten das Messer anschließend sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

