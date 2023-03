Lübeck (ots) - In der Nacht zum 1. März (Mittwoch) beobachtete eine Zeugin in der Schwartauer Allee in Lübeck, wie sich zwei junge Männer an einem weißen Kastenwagen zu schaffen machten und eine Seitenscheibe einschlugen. Die beiden Tatverdächtigen konnten noch in Tatortnähe durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Auch ein geklautes Handy ...

