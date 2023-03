Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Fehmarn

Verkehrskontrollen auf Fehmarn

Lübeck (ots)

Am Dienstag (28.02.) führten Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz Verkehrskontrollen im Landkirchener Weg und in der Osterstraße auf Fehmarn durch. Die Bilanz: 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, eine Anzeige wegen des Verdachtes des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr positionierten sich die dreizehn Polizeibeamten an den beiden Kontrollstellen. In der Osterstraße hatten die Polizisten das Radargerät "True Speed" zur Geschwindigkeitsüberwachung aufgebaut. Die Beamten leiteten hier 27 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ein. Am teuersten wurde es für einen Fahrzeugführer dessen Geschwindigkeit mit vorwerfbaren 53 km/h gemessen wurde. Die Strafe: 115 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Im Landkirchener Weg stellten die Beamten zunächst nur ein paar geringfügige Verstöße fest, bis ein 33-jähriger Mann aus Ostholstein zur Kontrollstelle kam. Sein Drogenschnelltest reagierte positiv. Er musste seinen Mazda am Kontrollort abstellen und die Beamten zur Blutprobe begleiten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird der Ostholsteiner ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro bezahlen müssen; außerdem erwarten ihn ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

