POL-MK: Nach Containerbränden: Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Halver (ots) - Kat-Diebe haben am Mittwoch vermutlich am hellen Tag zugeschlagen: Ein Mitarbeiter stellte am Morgen gegen 6 Uhr seinen Pkw auf einen Firmenparkplatz an der Goethestraße ab. Als er am Nachmittag nach Hause fahren wollte, war der Wagen ungewöhnlich laut. Er ging dem Geräusch nach und entdeckte den fehlenden Katalysator und Metallspuren unter seinem Fahrzeug. Er rief die Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. ...

