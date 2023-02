Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Arztpraxis/ Beinahe auf "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen

Altena (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Arztpraxis an der Lindenstraße eingedrungen. Nach den ersten Feststellungen stöpselte der Täter lediglich drei Computer-Kabel aus und nahm sie mit.

Ein 68-jähriger Altenaer wäre am Mittwoch beinahe auf den "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen. Er dachte, dass ihm seine Tochter eine neue Telefonnummer mitgeteilt habe, weil ihr altes Handy kaputt sei - die typische Lügengeschichte der Betrüger.

Der Ablauf ist fast immer derselbe: Die Betrüger verschicken wahllos SMS oder direkt Messenger-Nachrichten mit der Ansprache "Hallo Papa/Hallo Mama!" Es folgt eine Ausrede für die neue Handynummer (Smartphone aus Versehen in die Waschmaschine gesteckt, Handy runtergefallen/verloren/geklaut). Fast jede Woche gibt es mindestens ein Opfer im Märkischen Kreis, das der Lügengeschichte glaubt.

Auch der Altenaer speicherte die angeblich neue Nummer seiner Tochter zunächst in seinem Handy ab. Es folgte, was immer kommt: Die Bitte, Rechnungen zu bezahlen. Damit es schnell geht, bat der Täter um eine Echtzeitüberweisung und gab eine Kontonummer durch. Dann allerdings brach der Kontakt aus unbekannten Gründen ab, so dass der Altenaer kein Geld überwies. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die warnt dringend davor, auf solche pauschalen Ansprachen wie "Hallo Mama/Hallo Papa" einzugehen. Diese Masche ist eigentlich leicht zu enttarnen: Entweder durch einen Rückruf unter der "alten" Nummer von Tochter oder Sohn oder durch die Bitte um eine Sprachnachricht. Die wird der Betrüger sicher nicht schicken. Die Betrugsmasche richtet sich an Eltern mit erwachsenen Kindern, betrifft also durchaus nicht nur Senioren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell