POL-IZ: 221027.2 Heide: IPhone aus Bekleidungsgeschäft entwendet

Lohe-Rickelshof (ots) - Nachdem ein Unbekannter am Montagabend in Lohe-Rickelshof einen Kater beschossen hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Tierquäler geben können. Am Abend befanden sich die Katze und der Kater der Anzeigenden außerhalb ihres Wohnhauses in der Straße Nehren. Gegen 22.00 Uhr vernahm die Frau einen lauten Knall, woraufhin ...

