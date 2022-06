LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Zwischen Sonntag und Montag (05.06. bis 06.06.2022) drangen bislang unbekannte Täter in einen Gartenbaubetrieb in der Goetheallee ein. Hier entwendeten sie Bargeld, mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie eine Schere. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

