POL-MK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Werdohl (ots) - Ein Werdohler (34) hat am heutigen Abend gegenüber Bekannten seinen Suizid angekündigt und hierzu in seiner Wohnung am Kupferhammerweg Gas ausgebracht. Polizei und Feuerwehr erhielten gegen 21 Uhr Kenntnis vom Vorfall. In der Folge wurden zwölf Wohnhäuser am Kupferhammerweg und Ludemerter Weg geräumt. Polizeibeamten gelang es gegen 22.30 Uhr den ...

