Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Einbruch in Kellerabteile

Mainz (ots)

Durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Benz-Straße in Mainz wird der Mainzer Polizei am 02.01.2023 der Aufbruch mehrerer Kellerabteile gemeldet. Dort wurden durch ein oder mehrere unbekannte Täter die Türen zu mindestens sechs Abteilen aufgebrochen. Bislang bekannt ist, dass 13 Flaschen Whiskey entwendet wurden. Wie der oder die Täter in das Haus gelangen konnten ist derzeit noch unklar. Die Mainzer Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell