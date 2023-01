Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt - Hochwertiges Mountainbike der Marke Ibis entwendet - Polizei stellt Täter - Besitzer gesucht

Mainz (ots)

Weil er am frühen Sonntagmorgen ein hochwertiges Fully in der Mainzer Neustadt geschoben hatte und sein Outfit nicht zu diesem teuren Sportgerät passte, fiel ein 44-jähriger Mann im Kaiser-Wilhelm-Ring einer Polizeistreife auf. Als er bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, setzte der Mann sich auf das Rad, flüchtete und versteckte sich in einem Hinterhof. Dort konnte er kurze Zeit später festgenommen werden. Neben dem hochwertigen, mehrere tausend Euro teurem Mountainbike, hatte der Mann noch ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Für den Besitz des Fahrrades konnte er keine plausible Erklärung abgeben. Das Fahrrad und das Messer wurden sichergestellt. Die Polizeiinspektion Mainz 2 ist nun auf der Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Wer ein Fahrrad der Marke Ibis vermisst und dies nachweisen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

