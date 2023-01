Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall nach Geldautomatensprengung - Schiersteiner Brücke (A 643) voll gesperrt

Mainz (ots)

Ein Verkehrsunfall gegen 04:20 Uhr auf der A 643 in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach, steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in Hofheim / Hessen. Der Fahrer einer großen Limousine hat offensichtlich auf der A 643 kurz nach der Schiersteiner Brücke aus Hessen kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Im Fahrzeug haben alle Airbags ausgelöst. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Fahrer und mögliche weitere Insassen sind derzeit flüchtig. Die Fahndung nach den flüchtenden Personen wird durch zahlreiche Einsatzkräfte am Boden, unter anderem mit mehreren Diensthundeführern sowie aus der Luft mit einem Hubschrauber durchgeführt. Der schwer beschädigte PKW wird derzeit durch Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. Bevor der PKW transportiert werden kann, ist auszuschließen, dass sich gefährliche Substanzen, die zum Sprengen eines Geldautomaten genutzt werden, noch im Fahrzeug befinden. Die Untersuchungen werden mit der größten Vorsicht durchgeführt. Durch den Verkehrsunfall wurde der massive Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn verschoben, so dass in beide Fahrtrichtungen derzeit kein Verkehr fließen kann. Die notwendigen Aufräumarbeiten werden schnellstmöglich durchgeführt um die massiven Auswirkungen auf den Berufsverkehr schnellstmöglich zu beenden. Es wird empfohlen, die A 643 derzeit weiträumig zu umfahren oder mit dem Fahrtbeginn noch zu warten.

