Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht nach Kollision mit Fahrradfahrer - Fahndung nach Klein-Lkw

Werdohl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall fahndet die Polizei aktuell nach einem helleren Kleinlaster mit Plane (Transportergröße) mit einem kaputten, rechten Außenspiegel. Der Klein-Lkw hat heute gegen 16.15 Uhr in Werdohl auf dem Höhenweg (L 655) einen Fahrradfahrer angefahren. Der Fahrer stoppte kurz, flüchtete dann jedoch. Er fuhr davon in Richtung Autobahnauffahrt Lüdenscheid-Mitte und ließ den schwer verletzten 73-jährigen Radfahrer aus Lüdenscheid an der Unfallstelle liegen. Außerdem hinterließ der Lkw-Fahrer eine abgerissene Spiegelkappe. Er sprach nach Zeugenangaben Polnisch oder Russisch.

Die Polizei stellte Fahrrad und Spiegelteil sicher und fahndet im großen Umkreis, auch auf den Autobahnen, nach dem Klein-Lkw. Die L 655 ist inzwischen wieder freigegeben. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte unter der 110 oder an jede Polizei-Dienststelle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell