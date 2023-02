Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weiterer Tankstellenraub

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend gab es einen weiteren Tankstellenraub in Lüdenscheid: Um 22.45 Uhr betrat ein vermummter Mann eine Tankstelle an Ecke Altenaer Straße/ Bahnhofsallee. Er bedrohte den Tankwart mit einer Waffe und erbeutete Bargeld. Zum Schluss verpasste er dem 39-jährigen Mitarbeiter einen Schlag ins Gesicht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent und war schwarz bekleidet mit einem Schlauchtuch oder Schal im Gesicht und blauen Handschuhen. Die Polizei sicherte Spuren, prüft Zusammenhänge zu dem Raub am frühen Dienstagmorgen und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0: Wem ist Mann möglicherweise zum Tatzeitpunkt an der Altenaer Straße aufgefallen? (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell