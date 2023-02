Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefahrenlage: Polizei und Feuerwehr räumen zwölf Wohnhäuser

Werdohl (ots)

Ein Werdohler (34) hat am heutigen Abend gegenüber Bekannten seinen Suizid angekündigt und hierzu in seiner Wohnung am Kupferhammerweg Gas ausgebracht. Polizei und Feuerwehr erhielten gegen 21 Uhr Kenntnis vom Vorfall. In der Folge wurden zwölf Wohnhäuser am Kupferhammerweg und Ludemerter Weg geräumt. Polizeibeamten gelang es gegen 22.30 Uhr den Mann zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Die Feuerwehr führte Messungen durch und lüftete die Wohnräume. Die Anwohner konnten kurz vor 23 Uhr in die Häuser zurückkehren. Das Ordnungsamt und ein Arzt wurden informiert und die Prüfung einer Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst. (dill)

