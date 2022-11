POL-HI: Alfeld Winterdienstfahrzeug verliert Streuteller

Hildesheim (ots) - Hildesheim (mst) - Am frühen Samstagabend kam es im Hildesheimer Stadtteil Itzum zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. So hatte sich die 68-jährige Itzumerin ihre Rückkehr nach Hause nicht vorgestellt. Als sie nämlich am Samstagabend gegen 21:00 Uhr in ihr Wohnhaus in der Straße Steinkamp zurückkam, musste sie feststellen, dass eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter hatten die ...

mehr