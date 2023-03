Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.

Folgemeldung: 89-Jähriger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Der am gestrigen Montag (06.03.) bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Binnenwasser lebensgefährlich verletzte 89 Jahre alte Fußgänger erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

