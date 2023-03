Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Fünfjährige ruft Rettungswagen

Lübeck (ots)

Am späten Nachmittag des 6. März (Montag) war die Mutter eines 5-jährigen Mädchens in Lübeck nur bedingt ansprechbar. Die Kleine alarmierte daraufhin einen Rettungswagen. So konnte der Frau geholfen werden.

Gegen viertel vor sechs Uhr des Nachmittags konnte das Mädchen ihre Mutter nicht mehr richtig ansprechen. Sie merkte, dass etwas nicht stimmte und rief einen Rettungswagen. Auch die Polizei wurde daraufhin alarmiert.

Die erst kürzlich 5 Jahre alt gewordene junge Dame öffnete den Rettungskräften die Tür und führte sie zu ihrer 37-jährigen Mutter. Diese war inzwischen ansprechbar, aber wirkte noch erschöpft. Die Besatzung des Rettungswagens konnte in Erfahrung bringen, dass die Frau wohl zu stark auf ein ansonsten richtig dosiertes, pflanzliches Beruhigungsmittel reagiert hatte.

Nach kurzer Versorgung im Haus konnten die Polizei und die Rettungskräfte wieder abrücken. Sie bedankten sich bei dem jungen Mädchen für ihr besonnenes und richtiges Handeln. Auch die Mutter hatte alles richtig gemacht und ihrer Tochter schon frühzeitig gezeigt, wie man einen Notruf absetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell