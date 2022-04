POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Autofahrer unter Drogen am Steuer - Polizei sucht Zeugen und Gefährdete

Rottweil (ots) - In der Heerstraße ist am Montagmorgen eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Die 35-Jährige kam mit Prellungen und Schürfungen in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Kaiserstraße, als eine 58-jährige Opel-Fahrerin nach links abbog und mit der entgegenkommenden Radlerin zusammenstieß. Wie die Autofahrerin angab, wurde ...

