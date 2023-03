Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern

Hattingen (ots)

Betrüger brachten am Montag (13.03) eine Frau aus Winz Baak dazu, Wertsachen im Wert eines fünfstelligen Bargeldbetrages an eine ihr fremde Frau zu übergeben. Die Geschädigte erhielt am Mittag einen Anruf bei dem man ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und daher zurzeit bei der Polizei inhaftiert sei. Nur gegen die Zahlung einer Kaution könne ihre Tochter aus der Haft entlassen werden. Um die perfide Geschichte zu unterstützen wurde eine weinerliche weibliche Stimme ans Telefon geholt, welche um Hilfe rief. Die 88-Jährige glaubte der Geschichte und suchte ihre Wertsachen zusammen. Am Nachmittag kam es an der Haustür zur Übergabe. Sie übergab die Gegenstände an eine junge Frau, die durch den Anrufer zuvor angekündigt wurde. Die Frau kann lediglich als - weiblich - ca. 160cm - 165cm groß - südländisch - dunkle Haare - dunkle Kleidung (Hose und dünne Jacke) beschrieben werden.

Die Polizei rät: Telefongespräche, bei denen es um die Auszahlung von Geldbeträgen oder die Übergabe von Wertgegenständen geht, unmittelbar zu beenden. Rufen Sie ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. Wir möchten Sie auch bitten, dieses Thema in der Familie zu besprechen. Sensibilisieren Sie ihre Eltern oder Großeltern für diesen perfiden Bereich der Kriminalität. Weitergehende Informationen zum Thema Enkeltrick finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell