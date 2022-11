Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 20-Jährige rassistisch beleidigt + Kleinwagen streift Fußgänger

Unfallbeteiligter bitte melden! + Unfallflucht am Parkdeck + Touran touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: 20-Jährige rassistisch beleidigt

Rassistisch beleidigt wurde am Samstagnachmittag eine 20-jährige Frau von zwei momentan noch unbekannten Männern. Gegen 16 Uhr hielt sich die Geschädigte mit ihrer Familie in einem Schuhgeschäft in der Georg-Kammer-Straße auf, als sie von zwei Männern angepöbelt und beschuldigt wurden, einem der beiden das Portmonee gestohlen zu haben. Kundinnen wurden auf das Treiben aufmerksam und verständigten die Polizei, woraufhin die Männer das Geschäft in Richtung Industriestraße / Innenstadt verließen. Die Polizei konnte diese nicht mehr antreffen. Zeugenangaben zufolge handelt es sich bei dem Wortführer um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haare. Dieser sei auffallend groß (190 - 195 cm) und war bekleidet mit einer schwarzen Daunen- oder Bomberjacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Die zweite Person trug ein graues Sweatshirt. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt nun, unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und bittet neben Hinweisen auf die beiden beschriebenen Männer auch weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06461/92950 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Rauschenberg: Kleinwagen streift Fußgänger / Unfallbeteiligter bitte melden!

Auf der Landstraße (L3077) zwischen Rauschenberg und Schwabendorf streifte der Fahrer eines weißen Hyundai am Sonntagnachmittag gegen bei dem Versuch, diesem auszuweichen, einen Fußgänger. Dabei riss der Außenspiegel des Kleinwagens ab. Der Unfallbeteiligte sei daraufhin, offenbar unbeeindruckt, weiter in Richtung Rauschenberg gelaufen. Der Autofahrer verständigte daraufhin gegen 14.10 Uhr die Polizei, die den Unfallbeteiligten jedoch nicht mehr aufspüren konnte. Nun bitten die Ermittler den Fußgänger, sich unter Tel. 06428/93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen des Geschehens sowie anderweitige sachdienliche Hinweise.

+++

Marburg: Unfallflucht am Parkdeck

Auf Deck 3 des Parkplatzes am Uniklinikum (Baldinger Straße 1) kam es am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einigen Schaden an einem roten E-Klasse-Mercedes verursachte. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, war der Verursacher dann offenbar davongefahren. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/4060.

+++

Stadtallendorf: Touran touchiert

An einem in der Theodor-Heuss-Straße geparkten, schwarzen VW Touran verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) mehrere Hundert Euro Sachschaden. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich weiter um den demolierten Heckstoßfänger zu kümmern. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter Tel. 06428/93050.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell