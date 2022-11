Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche, Brandstiftung u.a. - Haftbefehl gegen 28-Jährige

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Einbrüche, Brandstiftung u.a. - Haftbefehl gegen 28-Jährige

(Bezug: Presseinformationen u.a. v. 07. November "Einbruch gescheitert" und "Gebäudebrand" und vom 08. November, "Brand nach Einbruch" "Flucht vor Kontrolle")

In der Nacht zum Dienstag, 08. November, nahm die Polizei eine 28 Jahre Frau fest, nachdem sie vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war (siehe Presseinformation vom 08. November).

Im Zuge der sich an die vorläufige Festnahme anschließenden Ermittlungen ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen die Beschuldigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht die 28-Jährige im Verdacht der Beteiligung an zwei vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Brandstiftung. Die Einbrüche ereigneten sich im Oktober in einem Sportgeschäft in Marburg und Anfang November in drei Fällen am Tannenberg. Nach dem letzten Einbruch in ein Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kam es dann zur Brandlegung (siehe Presseinformation vom 08. November).

Wegen der Verfolgungsfahrt vom 08.11.2022 muss sich die Frau zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und weitern Verkehrsdelikten verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg am Donnerstag, 10. November, den beantragten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Die Beschuldigte befindet sich seitdem in der Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu etwaigen weiteren Tatvorwürfen, Mittätern und den Tatmodalitäten dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle bei der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 218.

Kathrin Ortmüller, Staatsanwältin und st. Pressesprecherin

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

