Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher in Niederweimar/Amöneburg/Fronhausen unterwegs- Kripo sucht Zeugen + Autofahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss in Marburg und Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher unterwegs- Kripo sucht Zeugen

Niederweimar/Amöneburg/Fronhausen

Nach drei Einbrüchen sucht die Kripo Marburg nach Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Tatorte.

Bereits am zurückliegenden Wochenende, zwischen Samstag, 05. November und Montag, 07. November, stieg ein Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster von der Rückseite her in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Amselweg in Niederweimar ein. Den Spuren nach durchsuchte der Täter das Mobiliar. Derzeit steht wegen der Abwesenheit der Bewohnerin nicht fest, ob der Täter Beute machte.

Am Dienstag, 08. November, stieg ein Einbrecher zwischen 09 und 11.30 Uhr durch das zuvor mit einem Stein eingeworfene Fenster in ein Bauernhaus in der Kirchhainer Straße in Amöneburg ein. Hier betrat und durchsuchte der Täter sämtliche Räume und entkam mit Bargeld, EC-Karten und einem Laptop. Der entstandene reine Sachschaden liegt bei wenigen Hundert Euro. Der Wert der Beute ist vierstellig.

Schließlich bitten die Ermittler noch nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Fronhausen um Hinweise. In dieses Haus gelangte der Täter durch die aufgebrochene Terrassentür. Er hatte es offenbar auf Bargeld und Schmuck abgesehen und durchsuchte dazu alle Räume. Eine aufgehebelte Geld- bzw. Schmuckkassette ließ der Täter im Garten des Hauses zurück. Die Tatzeit ließ sich einschränken auf Mittwoch, 09. November, zwischen 07.30 und 20.30 Uhr.

Wer hat zu den Tatzeiten an den Tatorten verdächtige Personen gesehen? Wem sind vielleicht fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Stadtallendorf

Für einen 40 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis endete seine Autofahrt am Dienstag, 08. November, um etwa 15.35 Uhr. Da er während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, erhielt er durch den Anhalteposten einer stationären Verkehrskontrolle in der Niederkleiner Straße entsprechende Anhaltezeichen. Bei der Kontrolle keimte der Verdacht auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer Reaktion auf THC, sodass die Polizei nicht nur die Weiterfahrt unterband, sondern auch eine Blutprobe veranlasste.

Marburg

Die Polizei Marburg überprüfte am Mittwoch, 09. November, um 15 Uhr in der Marburger Innenstadt die 71 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf. Der Alkotest der Dame zeigte um 15.15 Uhr einen Wert von 1,45 Promille. Hier waren eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins und des Autoschlüssels die unmittelbaren Folgen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell