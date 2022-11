Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handtaschen aus Autos gestohlen + 16-Jährigen zusammengeschlagen + Einbruch in Wohnhaus + Einbruch in Bäckerei + Reifen zerstochen + Werbeplakat angezündet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Handtaschen aus Autos gestohlen

Straftäter schlugen am vergangenen Freitag die Seitenscheiben von zwei auf dem Schotterparkplatz am Friedhof in der Röthestraße abgestellten PKW ein und entwendeten aus deren Innenräumen zurückgelassene Handtaschen samt Inhalt. Zwischen 7.50 Uhr ging das Glas an einem schwarzen VW Golf zu Bruch, an einem grauen B-Klasse-Mercedes zwischen 10.20 Uhr und 10.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel. 06421/4060.

Marburg: 16-Jährigen zusammengeschlagen

Am Freitagabend ist in der Wilhelm-Röpke-Straße ein 16-Jähriger von vier Jugendlichen zusammengeschlagen worden. Gegen 18.25 Uhr war der Geschädigte, zusammen mit seiner Begleiterin, zu Fuß in der Wilhelm-Cohen-Straße unterwegs durch die Unterführung der B3 in Richtung Schülerpark. In der Unterführung soll es dann zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit zwei anderen Jugendlichen gekommen sein. In der Wilhelm-Röpke-Straße waren den Angaben zufolge dann zwei weitere junge Männer dazu gestoßen, woraufhin die vier den 16-Jährigen schließlich verprügelten. Anschließend flüchtete das Quartett dann zurück in Richtung Wilhelm-Cohen-Straße.

Die Schläger sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt sein. Einer trug eine dunkle Mütze und eine blaue Jacke. Ein anderer hatte kurze, blonde Haare, trug eine rote Jacke und hielt ein Butterfly-Messer in der Hand, welches aber nicht eingesetzt wurde.

Die Polizei in Marburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06421/4060.

Cölbe-Bürgeln: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher waren am Freitagabend in der Baumgartenstraße im Ortsteil Bürgeln zugange. Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr schlugen sie die Glasscheibe einer Hintertür ein, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die bisher Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Baumgartenstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.

Steffenberg: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Freitagabend (19.15 Uhr) und dem frühen Samstagmorgen sind Straftäter in eine Bäckereifiliale in der Schelde-Lahn-Straße (OT Niedereisenhausen) eingebrochen, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufdrückten. Anschließend stahlen sie eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Mögliche Zeugen, denen am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Baumgartenstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Kripo in Marburg zu melden.

Biedenkopf: Reifen zerstochen

Einige Hundert Euro Schaden verursachten Straftäter auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Auf der Breitenwiese in Biedenkopf, indem sie zwischen Freitag und Samstag die Reifen mehrerer PKW zerstachen. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel. 06461(92950.

Marburg: Werbeplakat angezündet

Unbekannte beschädigten am Samstagabend gegen 20.15 Uhr in der Marburger Frauenbergstraße ein 3x2 Meter großes Kunststoffplakat eines Geldinstitutes, welches dort an einem Metallzaun befestigt gewesen war, indem sie dieses anzündeten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06421/4060.

