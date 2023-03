Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Alleinunfall Motorradfahrer

Schwelm (ots)

Am 18.03.23, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Beyenburger Straße in Schwelm.

Ein 59 jähriger Schwelmer befuhr mit seinem Motorrad (Suzuki) die Beyenburger Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Beyenburg. In Höhe der Hausnummer 18a übersah dieser einen geparkten Pkw (Renault, Twingo) und kollidierte mit diesem. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen in dem geparkten Pkw. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den ADAC abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell