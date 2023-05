Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Betrugs/Computerbetrugs

Hagen (ots)

Im Oktober 2022 zeigte ein 32-Jähriger an, das sich ein bislang unbekannter Mann ihm gegenüber am Telefon als Sparkassenmitarbeiter ausgegeben und verlangt habe, dass er sich bei Apple Pay registrieren solle. Der 32-Jährige gab daraufhin eine Push-Tan-Anfrage in seiner Bank-App frei. Daraufhin wurde durch eine unbekannte Person die digital erzeugte Debitkarte an Tankstellen sowie einem Elektromarkt in Hagen eingesetzt. Die Polizei Hagen sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen und ermittelt wegen Computerbetrugs.

Ein Foto des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/105168

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer: 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

