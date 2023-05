Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Unbekannter macht sich an Autos zu schaffen

Eine bislang unbekannte Person machte sich in der Nacht auf Mittwoch an mehreren Fahrzeugen in der Eichwaldstraße in Wüstenrot zu schaffen. Der Unbekannte rüttelte mit Handschuhen und Maske bekleidet zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr an mehreren Türgriffen und durchwühlte einzelne Fahrzeuge, die nicht abgeschlossen waren. Nach erstem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07130 4009370 vom Polizeiposten Obersulm entgegengenommen.

