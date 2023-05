POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Wüstenrot: Unbekannter macht sich an Autos zu schaffen Eine bislang unbekannte Person machte sich in der Nacht auf Mittwoch an mehreren Fahrzeugen in der Eichwaldstraße in Wüstenrot zu schaffen. Der Unbekannte rüttelte mit Handschuhen und Maske bekleidet zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr an ...

mehr