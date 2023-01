Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich an der Surenburgstraße Zugang zu einem geparkten BMW 318D verschafft.

Das Fahrzeug wurde am Dienstag (17.01.) um 17.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 31 am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer am Mittwoch (18.01.) gegen 09.40 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es beschädigt war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hebelten Täter die Beifahrertür auf. Aus dem Auto entwendeten sie ein weißes Handy-Ladekabel. Der Schaden am BMW wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

